«القومى لثقافة الطفل» يكرّم الفائزين بفوازير «لولو ومورا» (صور)

كرّم المركز القومي لثقافة الطفل، أمس الجمعة، الأطفال الفائزين في فوازير "لولو ومورا" التي تم عرضها في شهر رمضان 2020، وسلم الجوائز الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل وأحمد إسماعيل المشرف العام على الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، والدكتور هشام عزمى، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.وتضمن الحفل عرض "الأراجوز" للفنان ناصر عبدالتواب، وفقرة "الساحر" للفنان نبيل بركات، وعروض فريق الحديقة الثقافية وعرض عرائس للفنانة رحمة محجوب، مع مراعاة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.يذكر أن المسابقة يعدها الكبار ويشارك فيها الأطفال كالتالي: الإعداد والأداء الصوتي "ولاء محمد محمود ومروة أحمد طلبة"، تحريك العرائس والتصوير "الطفلتان جنة أحمد أبوضيف ومنة الله أحمد أبوضيف"، والموسيقى للفنان وائل عوض؛ وتم الإعلان من قبل عن الفائزين أون لاين على قناة المركز القومي لثقافة الطفل على اليوتيوب.