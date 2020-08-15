277 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم السبت تسجيل 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 7 آلاف و327.وأضاف المركز - وفقا لما أوردته بوابة (الوسط) الليبية - أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 139، وشفاء 32 حالة، ليبلغ عدد المتعافين 848 حالة.