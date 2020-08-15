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السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

277 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:34 م
كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم السبت تسجيل 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 7 آلاف و327.

وأضاف المركز - وفقا لما أوردته بوابة (الوسط) الليبية - أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 139، وشفاء 32 حالة، ليبلغ عدد المتعافين 848 حالة.

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