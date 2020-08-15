مي عمر تبدأ تصوير «لؤلؤ» الأسبوع المقبل

تبدأ الفنانة مي عمر تصوير أولى مشاهدها في المسلسل الدرامي الجديد "لؤلؤ" مطلع الأسبوع القادم.ومن المقرر عرض العمل خارج السباق الرمضاني، ويعد أول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما.وتجسد مي عمر في العمل شخصية مطربة تدخل في صراعات مع إحدى المطربات من أجل الوصول إلى حلم الشهرة.وانتهت مي مؤخرًا من الاستعدادات الخاصة بالشخصية التي تعتبرها مفاجأة للجمهور، وتتمرد خلالها على جميع الأدوار التي سبق وقدمتها على الشاشة.مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، ومقرر عرضه في بداية الموسم الشتوي، وبطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وعدد آخر من الفنانين جارٍ التعاقد معهم.