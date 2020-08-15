خالد سليم يبدأ تصوير «جمال الحريم»

يبدأ النجم خالد سليم، اليوم، تصوير أولى مشاهده من مسلسله الجديد «جمال الحريم» الذي يعود بعد للدراما التليفزيونة بعد آخر أعماله «بلا دليل» العام الماضي.ويتواجد خالد اليوم رفقة أبطال العمل، وعلى رأسهم الفنانة «نور اللبنانية» ومخرجة العمل منال الصيفي داخل ديكور العمل بمنطقة المقطم من أجل تصوير 5 مشاهد تفتتح بها تصوير المسلسل الذي يعرض خلال الموسم الشتوي.وكان خالد سليم احتفل خلال الأيام الماضية بنجاح كليبه الأخير «اللي فات مات» وحقق مشاهدات عالية كما يستعد لإطلاق سينجل جديدة خلال الأيام القادم.العمل الجديد يشارك فيه عدد من الفنانين منهم دينا فؤاد، إسلام جمال، وفراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس ومحمد شاهين، بالإضافة لعدد من النجوم ضيوف الشرف والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي.