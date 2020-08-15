العثور على الغريق الثانى بشاطئ بورسعيد

عثر مواطنون بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم السبت، على جثة غريق ثان بشاطئ المحافظة، وذلك بعدما جرى العثور بالأمس على جثة زميله عماد فتحي عبدالعال، 23 عاما.وجرى نقل جثمان الغريق الثاني ويدعى: سامي محسن عبدالباقى، 28 عاما، إلى مشرحة مستشفى الزهور لاتخاذ الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن، والتحفظ عليه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث.وكان العشرات من أهالي محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة، قد توافدوا، أمس الجمعة، على شواطئ المحافظة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وذلك رغم قرارات رئيس مجلس الوزراء باستمرار غلق كافة شواطئ الجمهورية، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وامتلأت الكافتيريات المطلة على الشاطئ بالمواطنين الذين نزل معظمهم إلى البحر، بسبب الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة والاستمتاع بالسباحة.