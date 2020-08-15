مقتل 2 وإصابة عدة أشخاص في انفجار مصنع بالصين
السبت 15/أغسطس/2020 - 09:02 ص
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لقي اثنان مصرعهما وأصيب العديد من الأشخاص في انفجار بمصنع في مدينة "جينينغ" بمقاطعة "شاندونغ" شرقي الصين.
وذكرت سلطات المقاطعة- في بيان اليوم السبت- أن حريقا اندلع عقب الانفجار، وأن أعمال البحث والإنقاذ ما زالت قائمة، فيما لم يعرف أسباب وملابسات الحادث حتى الآن.
وذكرت سلطات المقاطعة- في بيان اليوم السبت- أن حريقا اندلع عقب الانفجار، وأن أعمال البحث والإنقاذ ما زالت قائمة، فيما لم يعرف أسباب وملابسات الحادث حتى الآن.