مقتل 2 وإصابة عدة أشخاص في انفجار مصنع بالصين

لقي اثنان مصرعهما وأصيب العديد من الأشخاص في انفجار بمصنع في مدينة "جينينغ" بمقاطعة "شاندونغ" شرقي الصين.وذكرت سلطات المقاطعة- في بيان اليوم السبت- أن حريقا اندلع عقب الانفجار، وأن أعمال البحث والإنقاذ ما زالت قائمة، فيما لم يعرف أسباب وملابسات الحادث حتى الآن.