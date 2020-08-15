باسم سمرة يحتفل بانتهاء «ساعة شيطان» اليوم

يحتفل الفنان باسم سمرة وطاقم عمل فيلمه «ساعة شيطان» مساء اليوم، بإحدى الفيلات بطريق المنصورية على الطريق الصحراوي بانتهاء تصوير الفيلم بعد عدة أشهر من التصوير والتوقف.ويتواجد «سمرة» وعدد من الفنانين المشاركين في الفيلم في تمام السابعة من مساء اليوم لتصوير المشهد الأخير والاحتفال مع الصحفيين والإعلاميين بانتهاء التصوير.ومن المتواجدين اليوم الفنان محمد عز والمخرج إبرام نشأت ومنة بدر تيسير وعدد من ضيوف الشرف.فيلم «ساعة شيطان» من بطولة الفنان باسم سمرة، والفنان خالد الصاوي، مصطفى أبوسريع، نانسي صلاح، رحمة حسن، محمد عز، أحمد سلطان، إلهام عبدالبديع، تأليف أحمد عثمان وإخراج إبرام نشأت ومن إنتاج خالد عاصي.