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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«ستاند أب كوميدي» في مهرجان الصيف الـ18 بمكتبة الإسكندرية

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:34 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
هبه عويضه
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يُقدِّم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، عرض ستاند أب كوميدي، تقديم محمد حلمي، يوم الاثنين 17 أغسطس على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر.

يشار إلى أن محمد حلمي مهندس شاب برع في تقديم العروض الكوميدية، وأصبح واحدًا من أشهر الوجوه التي تقدم فن "الستاند أب كوميدي" وهو نوع من أنواع فن الكوميديا يتناول موضوعًا ما بصورة ساخرة، ويُقدَّم مباشرة أمام الجمهور الذي يتفاعل مع المؤدي بصورة سريعة ومباشرة.

ويفتتح مهرجان الصيف الدولي الثامن عشر بمكتبة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا وتحي الحفل الفنانة دينا الوديدى، وتهدى المكتبة هذه الدورة إلى روح الفنان محمود رضا، وتستمر العروض الفنية خلال فترة المهرجان في الفترة من 15 وحتى 29 أغسطس بالمسرح المكشوف للمكتبة.

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