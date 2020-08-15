وزارة الطيران تبدأ تطبيق حظر دخول القادمين دون تحليل كورونا.. اليوم

تبدأ وزارة الطيران المدني، اليوم السبت، قرار حظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يسرى على الأجانب فقط (غير حاملي الجنسية المصرية)، كما يُستثنى من القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك ركاب الترانزيت إلى تلك المطارات.