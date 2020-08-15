رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

حبيبة.. ملكة جمال لبنان التى أخذت مكان شويكار عند فؤاد المهندس

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:45 ص
شويكار و حبيبة
شويكار و حبيبة
ايهاب مصطفى
طباعة
كان عمرها على أرض مصر عشرة أفلام منها فيلم"عشاق الحياة " الذي انتجه محرم فؤاد، وفيلم "الثعلب والحرباء" إخراج حسام الدين مصطفى، ولكنها صرحت با\أنها لم ترض عن أي من أدوارها العشرة.

هي حبيبة أو جلاديس أبوجودة، أو كما أطلق عليها "مليحة العرب"، والتي وقفت أمام الفنان فؤاد المهندس بدلًا من شويكار في مسلسل "متاعب المهنة"، وذلك بعد أن انفصل فؤاد المهندس عن شويكار فنيًا، فكيف كانت الحكاية؟.

الحكاية كما ذكرتها مجلة الشبكة تقول: "كان محمد نبيه في استوديو الأهرام يشرف على مونتاج فيلمه الجديد حين استرعى انتباهه قوام حبيبة، وسأل عنها فاقترب منها وقال لها:" تعرفي تضحكي؟"، ولم ترد حبيبة على السؤال فعاد نبيه يسأل: "طيب تقدري تضحكي الناس؟"، فردت: "واضحك عليهم كمان"، وهنا صاح نبيه:"وجدتها وجدتها"، ويومها وقعت حبيبة عقد البطولة في المسلسل التلفزيوني "متاعب المهنة" والذي يخرجه محمد نبيه ويقوم بطولته فؤاد المهندس".

وسرى خبر انفصال فؤاد المهندس عن شويكار فنيًا فسرت همهمات وراحت شائعات تجري هنا وهناك، حتى خرج فؤاد المهندس في حوار مع مجلة الشبكة ليقول:"اختيار البطلة من حق المخرج، وليس لي أي اعتراض، فحبيبة تقوم بدورها خير قيام".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة والدة الفنان أحمد سعد «ميشو»

تعرف على موعد صرف معاشات سبتمبر 2020

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

الصور

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

image description

ندوة مناقشة «الدرويشة» للدكتورة صفاء النجار

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

الأكثر قراءة

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442

تعرف على موعد صرف معاشات سبتمبر 2020

وفاة والدة الفنان أحمد سعد «ميشو»

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

حبيبة.. ملكة جمال لبنان التى أخذت مكان شويكار عند فؤاد المهندس

7 زيجات في حياة محرم فؤاد.. أبرزهن كاريوكا وملكة جمال الكون

«شاركت في فيلم واحد وبعدها شتمته».. أسباب رفض سناء جميل العمل مع يوسف شاهين

«طلاقها من فؤاد المهندس.. والترمل بعمر 18»: أقسى اللحظات في حياة شويكار

نجم الساعة

حضور رغم الغياب.. «شويكار» صغيرة دائمًا مهما طال الزمان

منوعات

روجرز تطيح بسيرينا من بطولة اللاعبات الأوليات للتنس

مولر محطم الأرقام يعود للقمة بعد موسم متقلب

كورونا يصيب 10 موظفين بشركة تابعة لـ«ويل سميث» للإنتاج

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 من خلال رابط بوابة الأزهر الشريف

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
صفاء النجار
أن ترقص كأنك تصرع الحياة
ماجد حبته
العريان.. و«شهداء» دين الإخوان
المزيد

الثقافة

«الليلة الكبيرة» و«أم الدنيا مين» تنير مسرح ساحة الهناجر

الفنان التشكيلى عز الدين نجيب: منحة وزارة الثقافة غيرت حياتى

حكايات المشاهير مع المقابر.. خيرى شلبى كتب فيها وطه حسين سكن جوارها

بروتوكول تعاون بين المركز القومي للترجمة و«ألسن عين شمس»