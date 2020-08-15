حبيبة.. ملكة جمال لبنان التى أخذت مكان شويكار عند فؤاد المهندس

كان عمرها على أرض مصر عشرة أفلام منها فيلم"عشاق الحياة " الذي انتجه محرم فؤاد، وفيلم "الثعلب والحرباء" إخراج حسام الدين مصطفى، ولكنها صرحت با\أنها لم ترض عن أي من أدوارها العشرة.هي حبيبة أو جلاديس أبوجودة، أو كما أطلق عليها "مليحة العرب"، والتي وقفت أمام الفنان فؤاد المهندس بدلًا من شويكار في مسلسل "متاعب المهنة"، وذلك بعد أن انفصل فؤاد المهندس عن شويكار فنيًا، فكيف كانت الحكاية؟.الحكاية كما ذكرتها مجلة الشبكة تقول: "كان محمد نبيه في استوديو الأهرام يشرف على مونتاج فيلمه الجديد حين استرعى انتباهه قوام حبيبة، وسأل عنها فاقترب منها وقال لها:" تعرفي تضحكي؟"، ولم ترد حبيبة على السؤال فعاد نبيه يسأل: "طيب تقدري تضحكي الناس؟"، فردت: "واضحك عليهم كمان"، وهنا صاح نبيه:"وجدتها وجدتها"، ويومها وقعت حبيبة عقد البطولة في المسلسل التلفزيوني "متاعب المهنة" والذي يخرجه محمد نبيه ويقوم بطولته فؤاد المهندس".وسرى خبر انفصال فؤاد المهندس عن شويكار فنيًا فسرت همهمات وراحت شائعات تجري هنا وهناك، حتى خرج فؤاد المهندس في حوار مع مجلة الشبكة ليقول:"اختيار البطلة من حق المخرج، وليس لي أي اعتراض، فحبيبة تقوم بدورها خير قيام".