محمد صلاح على اليخت مع أحمد حسن كوكا (صور)

قضى النجم محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، عطلته الصيفية قبل العودة إلى إنجلترا والانضمام لصفوف الريدز استعدادا للموسم الجديد للدورى الإنجليزي على أحد اليخوت.وكان النجم العالمي محمد صلاح في عطلته الصيفية مع صديقه أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني.ونشر أحمد حسن كوكا، عبر حسابه بموقع "تويتر"، صورة من النجم المصرى محمد صلاح، على اليخت، وعلق قائلاً:"صاحبك اللي بيعمل تمارين للبطن من وهو عنده سنتين".