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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يزور شقيقه فى مستشفى بنيويورك

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:32 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قصد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيويورك لعيادة شقيقه الأصغر روبرت الذي يرقد في أحد مستشفيات المدينة.

ودخل ترامب مستشفى نيويورك المشيخي في مانهاتن واضعًا كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ، ثم خرج بعد حوالي 45 دقيقة، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة "فرانس برس".

وقال الرئيس الأمريكي إثر عيادته شقيقه الأصغر المولود في 1948 إنّ الأخير "يعيش وقتًا عصيبًا".

وأفادت تقارير إعلامية أنّ روبرت ترامب مريض بشدّة، لكنّها لم تفصح عن طبيعة مرضه ولم يوضح البيت الأبيض ولا الرئيس ما يعاني منه روبرت ترامب.

وزار ترامب شقيقه في نيويورك على هامش قضائه عطلة نهاية الأسبوع في نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي المجاورة.

وتولّى روبرت ترامب مناصب عليا في إمبراطورية العائلة العقارية وهو مدافع شرس عن شقيقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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