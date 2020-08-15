ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم السبت، تسجيل 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.ويعد هذا الرقم ثاني أقل رقم يومي يجري تسجيله في فيكتوريا الشهر الجاري بعد تسجيل 278 حالة يوم الخميس الماضي.وتتناقص أعداد حالات الإصابة اليومية في فيكتوريا تدريجيًا، مع انخفاض متوسط الإصابات خلال أيام الأسبوع السبعة إلى 344 مقابل 521 قبل أسبوع لكن السلطات تحذر من أن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم قبل تخفيف قيود الإغلاق في مدينة ملبورن عاصمة الولاية.وتم فرض قيود صارمة على المقيمين في ملبورن، ولا يُسمح لهم بمغادرة المنازل إلا لممارسة الرياضة والتسوق والعمل الأساسي، بينما يجري فرض حظر تجول من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا كما أن ارتداء الكمامة إلزامي.