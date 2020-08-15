شويكار.. لهذا السبب تركت فؤاد المهندس

قالت الفنانة شويكار في حديث أجرته معها مجلة الشبكة: "أنا لم أفسد اللغة العربية كما اتهمني البعض، ولكنني دلعت اللغة العامية، وأنا اعتز بما قاله توفيق الحكيم عني: "أنا لا أقبل أي خطأ في اللغة العربية إلا من شويكار".وواصلت شويكار: "ربما لا يعرف البعض أنني أشارك المؤلف في دوري وأحيانًا اقوم بتأليف الكلام معه".وعن فؤاد المهندس قالت شويكار: "رفضت العمل مع فؤاد المهندس بعد أن وجدت أنني أكرر نفسي معه، ولا أقبل أن أمثل الأدوار التي كنت أمثلها منذ عشرة سنوات، لقد تركتها للممثلات الناشئات المتعثرات في بداية الطريق، وقد أصبح فؤاد هو الآخر يكرر نفسه في كل فيلم، ونصحته كثيرًا ألا يمثل مثل هذا الأدوار، ولكن كل واحد منا له تفكيره الشخصي في العمل".