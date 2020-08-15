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السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك.. زيادة جديدة فى وفيات وإصابات كورونا

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:02 ص
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
أ ش أ
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سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية ارتفاعًا جديدًا في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية فجر السبت عن تسجيل 615 حالة وفاة و5618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات في المكسيك إلى 511369 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء 55908 حالات.

وصرح مسؤولون مؤخرا، بأن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية المعلنة.

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة عالميًا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ5 ملايين حالة.

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