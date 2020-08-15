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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحطم طائرة أمريكية فى النيجر

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:32 ص
تحطم طائرة
تحطم طائرة
وكالات
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ذكرت القيادة الأمريكية في إفريقيا، أن طائرة مسيرة تحطمت في شمال النيجر، حيث قاعدة كبيرة للطائرات بدون طيار مخصصة لمحاربة الجماعات المتمردة في منطقة الساحل.

وأوضحت القيادة، في بيان لها، أنها "فقدت طائرة موجهة عن بعد قرب أغاديز في النيجر بسبب عطل تقني، وليس بسبب عمل عدائي".

وهذه ثالث طائرة بدون طيار يخسرها الأمريكيون منذ بداية العام، بعد سقوط طائرتين في فبراير وأبريل الماضيين في المنطقة ذاتها، وقد أرجع الجيش الأمريكي السبب إلى "عطل تقني".

وتحطمت طائرة بدون طيار لأسباب غير معروفة في مطار نيامي في أكتوبر عام 2014، ما أدى إلى إغلاق مدارج الطائرات لساعات عدة.

وبدأت واشنطن تسيير طائراتها بدون طيار من مطار نيامي العام 2013، لتقديم دعم استخباراتي للقوات الفرنسية التي تحارب منذ يناير 2014، جماعات متشددة سيطرت على شمال مالي، وكذلك في إطار القتال ضد المسلحين عموما.

وسمحت النيجر ببناء قاعدة أمريكية كبرى للطائرات بدون طيار في أغاديز، ما أعطى الولايات المتحدة منصة مراقبة لمنطقة الساحل بكاملها.

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