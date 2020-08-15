الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
السبت 15/أغسطس/2020 - 08:05 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا والرياح معتدلة، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، يكون معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتنتشر الشبورة المائية صباحا.
فيما يسود طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
بينما يسود طقس معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وعن الظواهر الجوية.. فتنشط الرياح على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
الإسكندرية 32 26
وادى النطرون 34 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 25
دمنهور 33 25
بلطيم 32 25
مطروح 30 22
السلوم 31 23
سيوة 37 21
بورسعيد 32 26
دمياط 35 25
الزقازيق 36 26
المنصورة 34 25
الإسماعيلية 38 21
السويس 37 24
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 37 26
نخل 36 20
نويبع 38 29
طابا 36 27
كاترين 31 18
الطور 34 28
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 37 28
مرسى علم 36 28
الفيوم 36 25
بنى سويف 36 25
المنيا 38 24
أسيوط 38 25
سوهاج 39 27
قنا 40 27
الأقصر 41 28
أسوان 41 30
إدفو 41 28
أبوسمبل 38 28
الوادى الجديد 41 27
شلاتين 37 28
أبورماد 36 29
حلايب 34 30
رأس حدربة 34 30
فيما يسود طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
بينما يسود طقس معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وعن الظواهر الجوية.. فتنشط الرياح على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
الإسكندرية 32 26
وادى النطرون 34 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 25
دمنهور 33 25
بلطيم 32 25
مطروح 30 22
السلوم 31 23
سيوة 37 21
بورسعيد 32 26
دمياط 35 25
الزقازيق 36 26
المنصورة 34 25
الإسماعيلية 38 21
السويس 37 24
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 37 26
نخل 36 20
نويبع 38 29
طابا 36 27
كاترين 31 18
الطور 34 28
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 37 28
مرسى علم 36 28
الفيوم 36 25
بنى سويف 36 25
المنيا 38 24
أسيوط 38 25
سوهاج 39 27
قنا 40 27
الأقصر 41 28
أسوان 41 30
إدفو 41 28
أبوسمبل 38 28
الوادى الجديد 41 27
شلاتين 37 28
أبورماد 36 29
حلايب 34 30
رأس حدربة 34 30