الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا والرياح معتدلة، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، يكون معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتنتشر الشبورة المائية صباحا.فيما يسود طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.بينما يسود طقس معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.وعن الظواهر الجوية.. فتنشط الرياح على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.القاهرة 36 25الإسكندرية 32 26وادى النطرون 34 25طنطا 34 24شبين الكوم 35 25دمنهور 33 25بلطيم 32 25مطروح 30 22السلوم 31 23سيوة 37 21بورسعيد 32 26دمياط 35 25الزقازيق 36 26المنصورة 34 25الإسماعيلية 38 21السويس 37 24العريش 33 23رفح 32 23رأس سدر 37 26نخل 36 20نويبع 38 29طابا 36 27كاترين 31 18الطور 34 28شرم الشيخ 39 30الغردقة 37 28مرسى علم 36 28الفيوم 36 25بنى سويف 36 25المنيا 38 24أسيوط 38 25سوهاج 39 27قنا 40 27الأقصر 41 28أسوان 41 30إدفو 41 28أبوسمبل 38 28الوادى الجديد 41 27شلاتين 37 28أبورماد 36 29حلايب 34 30رأس حدربة 34 30