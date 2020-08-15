روسيا تدعو أعضاء مجلس الأمن الدولى لتجنب تصعيد المواجهة بشأن إيران

دعا المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تجنب تصعيد المواجهة بسبب الملف الإيراني.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي بعد التصويت على مشروع قرار أمريكي لتمديد حظر الأسلحة على إيران: "في 14 أغسطس، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع افتراضي لرؤساء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا وإيران، لتحديد خطوات تتيح تجنب المواجهة حول إيران في مجلس الأمن الدولي".وأضاف: "ندعو شركاءنا إلى النظر بعناية في هذا الاقتراح وإلا فقد نرى المزيد من تصعيد التوتر ما يهدد بالصراع... يجب تجنب هذا السيناريو".وشدد على أن روسيا مستعدة للعمل البناء مع جميع الأطراف المعنية من أجل الابتعاد عن "المسار الخطير".