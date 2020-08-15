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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تعلق على رفض فرنسا وألمانيا وبريطانيا تمديد حظر السلاح على إيران

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:03 ص
روبرت أوبراين
روبرت أوبراين
وكالات
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علق مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين على رفض فرنسا وألمانيا وبريطانيا تمديد حظر السلاح على إيران.

وقال روبرت أوبراين في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن رفض فرنسا وألمانيا وبريطانيا دعم جهود الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح على إيران في الأمم المتحدة، مخيب للآمال.

واستطرد قائلا: "لكنه ليس مفاجئا... خسرنا اليوم لكن الأمر لم ينته بعد".

و أخفقت الولايات المتحدة يوم الجمعة في محاولتها لتمديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على السلاح لإيران.

واعترضت روسيا والصين على هذه الخطوة، فيما امتنعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وثمانية أعضاء آخرين عن التصويت.

وكانت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان، الدولتين الوحيدتين بين أعضاء المجلس الخمسة عشر اللتين صوتتا لصالح مسودة القرار.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أكدت أنها ستسعى لتطبيق آلية العودة لكل العقوبات على إيران خلال الأيام المقبلة.

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