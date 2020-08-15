فنزويلا تصدر أحكاما بالسجن على 15 شخصًا بتهمة المشاركة فى عملية الغزو الفاشلة

قضت محكمة فنزويلية بسجن 15 شخصًا لأكثر من 20 عاما بتهمة المشاركة في مخطط لعملية غزو فاشلة اعتبرها الرئيس نيكولاس مادورو محاولة للإطاحة به.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تأتي هذه الأحكام بعد أسبوع من الحكم أيضا بالسجن 20 عاما على جنديين أميركيين سابقين بشأن هذا المخطط الذي تم كشفه بمجرد إنزال مسلحين على أحد شواطىء البلاد في مايو.وقال المدّعي العام الفنزويلي طارق وليام إن من بين الذين حكم عليهم بالسجن لمدة 24 عامًا الكابتن أنطونيو سيكويا المتّهم بقيادة عملية الغزو.وأضاف أن الفنزويليين ال15 "اعترفوا بمسؤوليتهم" بتهم "الإرهاب والتمرد والتآمر" في عملية الغزو الفاشلة التي بدأت في 3 مايو من ماكوتو الواقعة على بعد أقل من ساعة من العاصمة كراكاس.وادّعى مادورو أن العملية كانت مؤامرة لاغتياله وتنصيب زعيم المعارضة خوان جوايدو مكانه، واتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمسؤولية المباشرة عن هذه العملية التي قالت كراكاس إنّها أسفرت عن مقتل 8 مهاجمين.ووصف الزعيم الفنزويلي الهجوم بأنه "تكرار" لغزو خليج الخنازير الفاشل عام 1961، عندما حاول منفيون كوبيون تم تمويلهم سرًا وتوجيههم من قبل الحكومة الأميركية الإطاحة بالزعيم الكوبي آنذاك فيديل كاسترو.وقال طارق إنه تم اعتقال 82 شخصًا على خلفية هذه العملية بينهما لوك ألكسندر دينمان (34 عامًا) وآيران بيري (41 عامًا).وتلقّت المجموعة المهاجمة تدريبها في كولومبيا لكنّ عملاء مادورو تمكّنوا من الحصول على معلومات بشأنها حيث كانوا في انتظار المهاجمين ونفت كل من واشنطن وبوجوتا أي ضلوع لهما في هذا الغزو.