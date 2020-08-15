روجرز تطيح بسيرينا من بطولة اللاعبات الأوليات للتنس

حققت شيلبي روجرز أحد أكبر الانتصارات في مسيرتها بعد أن أطاحت بسيرينا وليامز 1-6 و6-4 و7-6 من دور الثمانية ببطولة اللاعبات الأوليات المفتوحة للتنس في ليكسنجتون.وبدا أن وليامز ستنجز المهمة سريعًا في اللقاء الذي تأخر بسبب الأمطار بعد أن حسمت المجموعة الأولى خلال 26 دقيقة لكن روجرز حافظت على ثباتها وظهرت بأداء أفضل من وليامز في أول مواجهة بين اللاعبتين الأمريكيتين المعروفتين بالضربات القوية.وانتزعت روجرز (27 عاما) الانتصار حين سددت وليامز ضربة خلفية خارج الملعب في نقطة حسم اللقاء.وقالت روجرز التي لم تعتد حتى الآن على اللعب في غياب الجماهير بسبب جائحة كوفيد-19 "هذا حلم كل طفلة كانت تكبر وتشاهد سيرينا".وأضافت: "الأجواء والظروف غريبة لكن الانتصار يبقى انتصارا وكلنا نشعر بالسعادة للتمكن من اللعب" وتلتقي روجرز في الدور المقبل مع السويسرية جيل تيتشمان.وكانت وليامز تأمل من خلال هذه البطولة في استعادة قمة مستواها قبل المشاركة في منافسات أمريكا المفتوحة التي تنطلق في 31 أغسطس لكنها خاضت ثلاث مجموعات في كل مبارياتها بالبطولة.وتدرك وليامز (38 عاما) أن أمامها الكثير من العمل لتحقيق حلمها بالفوز بلقبها 24 في البطولات الأربع الكبرى بملاعب فلاشينج ميدوز.