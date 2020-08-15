إصابة 4 أشخاص فى انفجار بأيران

وقع انفجارًا في إيران في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أعقبه حريق تسببا في إصابة أربعة أشخاص على الأقل في حي به كثير من دور النشر والمكتبات في العاصمة طهران، في واقعة هي الأحدث في سلسلة من الانفجارات والحرائق بعضها في مواقع حساسة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال جلال مالكي المتحدث باسم إدارة الإطفاء بأيران، إن الانفجار الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء الجمعة سبب حريقا أتى على مبنى من أربعة طوابق قرب جامعة طهران.وأضاف أن رجال الإطفاء أنقذوا ثلاثة رجال وامرأة تم نقلهم إلى المستشفى، وتم إخماد الحريق، وقال إن سبب الحريق رهن التحقيق.ومن بين الحوادث التي وقعت في الأسابيع القليلة الماضية، حريق في منشأة نطنز النووية تحت الأرض تسبب في أضرار جسيمة لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن العمليات لم تتأثر.