رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اليوم.. أولى جلسات استئناف منار سامى على حكم حبسها 3 سنوات

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:27 ص
منار سامى
منار سامى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
تنظر المحكمة الاقتصادية بطنطا، اليوم السبت، أولى جلسات استئناف قضية منار سامي المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، والمتهمة بالتحريض علي الفسق والفجور، وإثارة الغرائز، والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة.

كانت المحكمة الاقتصادية بطنطا قضت بمعاقبة المتهمة منار سامي في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

وأطلقت مباحث كفر شكر بمحافظة القليوبية، سراح المتهمة منار سامي في الأحد الماضي، بعد أن تسبب حكم غيابي في قضية تبديد في تعطل إجراءات الإفراج عنها، من مقر محبسها بمركز كفر شكر، بعد أن أوضح الاستعلام الأمني قبل خروجها أن المتهمة عليها حكم غيابي في قضية تبديد بالشيخ زايد، وقام محامي المتهمة بإجراء معارضة في الحكم الغيابي الذي صدر بحقها، والمتسبب في تعطل الإفراج عنها.

موضوعات متعلقة

انخفاض جديد.. الصحة: 17 وفاة و112 إصابة جديدة بكورونا

تشييع جنازة سمير الإسكندرانى من «السيدة نفيسة».. والدفن فى المقطم

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442

بايرن يكتسح برشلونة بالثمانية ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

الصور

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

image description

ندوة مناقشة «الدرويشة» للدكتورة صفاء النجار

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

الأكثر قراءة

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

نجل فؤاد المهندس يكشف تفاصيل الوصية الأخيرة للراحلة شويكار

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442

وفاة والدة الفنان أحمد سعد «ميشو»

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

7 زيجات في حياة محرم فؤاد.. أبرزهن كاريوكا وملكة جمال الكون

«شاركت في فيلم واحد وبعدها شتمته».. أسباب رفض سناء جميل العمل مع يوسف شاهين

«طلاقها من فؤاد المهندس.. والترمل بعمر 18»: أقسى اللحظات في حياة شويكار

«نفسي أشتغل مع محمد صبحي».. اعترافات شويكار عن حياتها الفنية

نجم الساعة

حضور رغم الغياب.. «شويكار» صغيرة دائمًا مهما طال الزمان

منوعات

كورونا يصيب 10 موظفين بشركة تابعة لـ«ويل سميث» للإنتاج

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 من خلال رابط بوابة الأزهر الشريف

رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضى شهر أغسطس 2020

العلماء يكتشفون سر التعتيم الغامض لعاشر ألمع نجم بالسماء

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
صفاء النجار
أن ترقص كأنك تصرع الحياة
ماجد حبته
العريان.. و«شهداء» دين الإخوان
المزيد

الثقافة

الفنان التشكيلى عز الدين نجيب: منحة وزارة الثقافة غيرت حياتى

حكايات المشاهير مع المقابر.. خيرى شلبى كتب فيها وطه حسين سكن جوارها

بروتوكول تعاون بين المركز القومي للترجمة و«ألسن عين شمس»

كيف تمردت شويكار على الأنثي المدللة؟