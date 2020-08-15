«فيتو» روسى صينى وراء رفض تمديد الحظر الأممى على السلاح لإيران

اخفقت الولايات المتحدة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في محاولتها لتمديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على توريد السلاح لإيران.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" اعترضت روسيا والصين على هذه الخطوة، فيما امتنعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وثمانية أعضاء آخرين عن التصويت.وكانت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان، الدولتان الوحيدتان بين أعضاء المجلس الخمسة عشر اللتان صوتتا لصالح مسودة القرار.