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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 50644 إصابة و1060 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:31 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 50644 إصابة و1060 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميًا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت ثلاثة ملايين و275520 حالة إصابة مؤكدة، و106523 وفاة.

وتشير الأرقام المعلنة إلى تراجع طفيف للفيروس مقارنة مع ما أعلن عنه الخميس، حيث تم تسجيل 60 ألفًا و91 إصابة، و1261 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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