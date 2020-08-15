نجل فؤاد المهندس يكشف تفاصيل الوصية الأخيرة للراحلة شويكار

كشف محمد فؤاد المهندس، ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس، عن تفاصيل الوصية الأخيرة للفنانة الراحلة شويكار.وقال "المهندس"، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية المصرية الأولى: "في آخر أسبوع لها عندما ذهبت إلى المستشفى قالت لابنتها منة أنها لن تعود إلى المنزل، وطلبت منا أن يقتصر العزاء على الأسرة في المدافن، معقبًا:" طول عمرها مبتحبش تتعب حد".وأضاف: "شويكار كانت أمي الروحية وكانت تراعينا كلنا أنا وأحمد وابنتها، وكانت بتشتكي من ألم في الحوض بسبب عملية قامت بها من أربع سنوات، والأطباء رفضوا سفرها لخطورته عليها".ورحلت الفنانة القديرة شويكار، بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض.وتعرضت شويكار لصدمة كبيرة بعد وفاة زوجها الأول، فالتحقت بكلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، وصارت تبحث عن عمل وكان المخرج حسن رضا مقربا من أسرتها فرشحها للعمل بفرقة أنصار التمثيل، حيث شاركت في أكثر من مسرحية وقررت أن تتلقى دروسا في التمثيل على يد عبدالوارث عسر ومحمد توفيق، لتقدم أول فيلم لها عام 1960 "حبي الوحيد" أمام عمر الشريف ونادية لطفي وكمال الشناوي.وقدمت شويكار بعد ذلك العديد من الأعمال، ولكن تم تغير حياتها للأفضل عندما رشحت عام 1963 لتقدم البطولة في مسرحية "السكرتير الفني"، وكان من المفترض أن يقدم البطولة أمامها الممثل السيد بدير، لكنه سافر بشكل مفاجئ ليحصل على بطولة العمل الممثل فؤاد المهندس لتبدأ العلاقة بينهما.وعندما كانت مرتبطة بالفنان فؤاد المهندس وحتى بعد الانفصال، قدمت شويكار العديد من الأعمال، ففي السينما قدمت "ربع دستة أشرار"، و"العتبة جزاز" و"فيفا زلاطا" و"إجازة غرام" و"اعترافات زوج" و"هارب من الزواج" و"أخطر رجل في العالم".