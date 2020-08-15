التضامن الاجتماعى: صرف تعويضات إضافية لأسرة المتوفين

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المؤسسة العامة للتكافل ستصرف مبلغًا إضافيا كتعويضات لأسرة المتوفي في حادث غرق عبارة معدية دميشلي، رغم صرف 65 ألف جنيه في وقت سابق، ونعت الوزيرة أسر الضحايا قائلة: "قلوبنا مع الضحايا وأسرهم".وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه بصرف تعويضات لضحايا معدية دميشلي على الفور، مشيرة إلى أن التعويضات قيمتها أعلى مما أقره القانون.وكانت قد قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف 65 ألف جنيه للشخص المتوفي في حادث غرق معدية ناحية قرية دمشلي بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، الذي أسفر عن وفاة أربعة أشخاص حتى الآن فيما يجري حاليًا انتشال باقي الضحايا.