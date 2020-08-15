البنتاجون: تايوان تبرم صفقة ضخمة لشراء «مقاتلات أف-16»

أعلن البنتاجون، أنّ تايوان أبرمت صفقة ضخمة لشراء "مقاتلات أف-16" من مجموعة "لوكهيد مارتن" الأمريكية لصناعة الطيران، مشيرًا إلى أنّ قيمة الصفقة يمكن أن تصل إلى 62 مليار دولار على مدى 10 سنوات، في نبأ من شأنه أن يثير غضب الصين.ولم تكشف وزارة الدفاع الأمريكية عن اسم الدولة التي أبرمت هذه الصفقة الضخمة مع لوكهيد مارتن، لكنّ مصدرًا مطّلعًا على الملف أكّد لوكالة "فرانس برس" أنّها تايوان، علمًا بأنّ الجزيرة حصلت العام الماضي على موافقة واشنطن على إنجاز هذه الصفقة التي ستتيح لها تحديث ترسانتها الجوية.