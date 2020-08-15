البيت الأبيض: ترامب وماكرون يعربان عن قلقهما إزاء التوتر بين تركيا واليونان

أصدر بيان عن البيت الأبيض في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أفاد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجريا اتصالًا هاتفيًا بشأن ما يحدث في اليونان، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".و أعرب كلا من ترامب وماكرون خلال الاتصال الهاتفي عن القلق إزاء التوتر بين تركيا واليونان وما تشهده البلدين من تصعيدات ونزاع.يشار إلى أن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن الأربعاء الماضي، أنه سيعزز مؤقتا الوجود العسكري لبلاده في شرق البحر المتوسط، ردًا على النزاع حول الغاز الطبيعي بين تركيا واليونان.وذكر قصر الإليزيه، في بيان، أن ماكرون أعرب خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن قلقه إزاء التوترات هناك.