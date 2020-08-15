وزير الخارجية الأمريكى: مجلس الأمن رفض تمديد حظر السلاح على إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي أن مجلس الأمن الدولي رفض قرارًا بتمديد حظر السلاح على إيران، وذلك في نتيجة التصويت على مشروع قرار لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران طرحته الولايات المتحدة، وتعارضه روسيا والصين اللتان تملكان حق النقض.وجاء التصويت بناء على اقتراح أمريكي يجدد تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، في ظل معارضة من حلفائها الروس والصينيين، وفقًا لقناة العربية.وكان التصويت عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قبل أيام، أن إيران تظل أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، لافتا إلى أن حصولها على أنظمة التسلح من الحزب الشيوعي الصيني يهدد المنطقة، أكدت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية كيلي كرافت أن روسيا والصين تريدان الاستفادة من انتهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران، موضحة أنهما تتحينان الفرصة كي تتمكنا من بيع الأسلحة لطهران.