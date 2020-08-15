الخارجية الأمريكية: مجلس الأمن فشل فى محاسبة إيران

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن مجلس الأمن الدولي رفض "قرارا معقولا" بتمديد حظر السلاح على إيران.و حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية " قال بومبيو: "فشل مجلس الأمن اليوم في محاسبة إيران".وأضاف "أن فشل المجلس مكن أكبر دولة "راعية للإرهاب في العالم" من شراء وبيع الأسلحة الفتاكة وتجاهلت مطالب دول الشرق الأوسط.وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل لتصحيح هذا الخطأ.