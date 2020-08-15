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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تزيد وارداتها من النفط الأمريكى قبل مراجعة اتفاق التجارة

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:00 ص
النفط الأمريكى
النفط الأمريكى
وكالات
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قال متعاملون وسماسرة شحن أمريكيون ومستوردون صينيون، إن شحنات النفط الخام من الولايات المتحدة إلى الصين ستزداد بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة.

وحسبما أفاد موقع "فرانس برس" جاءت تصريحاتهم في الوقت الذي يستعد فيه أكبر اقتصادين في العالم لمراجعة اتفاق أبرم في يناير بعد حرب تجارية طويلة.

وقالوا إن شركات نفط صينية مملوكة للدولة حجزت بشكل مؤقت ناقلات لحمل ما لا يقل عن 20 مليون برميل من الخام الأمريكي لشهري أغسطس وسبتمبر، وهي خطوات قد تهدئ المخاوف الأمريكية من كون مشتريات الصين عند مستوى منخفض بشكل كبير عن تعهدات الشراء بموجب "المرحلة 1" من اتفاق التجارة.

وكانت الصين تحتل مركز أكبر مشتر للخام الأمريكي، إذ استوردت ما قيمته 5.42 مليار دولار في 2018، قبل أن يوقف التوتر التجاري التدفقات بشكل شبه كامل.

وتعهدت الصين في يناير بشراء منتجات في قطاع الطاقة بقيمة 18.5 مليون دولار، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي فوق مستواها في 2017، مما ينطوي على قيمة إجمالية بحوالي 25 مليار دولار هذا العام.

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