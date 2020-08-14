بعد نقل أوراق طلاقها لقاضى آخر.. أنجلينا جولى: «كان هناك شيئًا غير مرغوب فيه»

أعلن نجمي هوليود الأكثر شهرة عالميًا أنجلينا جولي وبراد بيت انفصالهما بشكل رسمي منذ عام 2016، لكن الثنائي أمضيا السنوات الأربعة الماضية في البحث عن أفضل نقاط طلاقهما لتصيب مفاوضاتهما نظامًا سليمًا للحياة.وحسبما أفاد موقع «ديلي ميل» رفعت انجلينا جولي دعوة قضائية لتسوية إجراءات الطلاق والاتفاق على حضانة الأطفال بشكل رسمي، وتحدث مصدر مقرب لانجلينا جولي عن كواليس انفصالها، مشيرًا إلى عدم ارتياحها في بادئ الأمر في التعامل مع القاضي الأول الذي كان يحكم بشأن قضية انفصالها عن براد بيت، لافتًا إلى أنه أنه كان يستخدم أسلوب المماطلة الذي جعلها تشعر بأن هناك شيئًا غير مرغوب فيه يحدث علي صعيد حياتها.وأضاف المصدر، أن أنجلينا كانت لا ترغب في تأخير قرار الانفصال بشكل رسمي وقانوني، خاصة أن الأوراق التي تريدها المحكمة سليمة، إضافة إلى أنها تريد حل لهذه المشكلة مع القاضي، لذلك لا يوجد مزيد من التأخير لذلك طلبت تحويل المستندات والأوراق الخاصة بطلاقها إلى قاضي ثاني.جدير بالذكر أنه في عام 2016، تلقى عشاق ثنائي هوليود الشهير خبر انفصالهما مع تداول أسباب كثيرة، منها إدمانه، والتعامل بعنف مع الأطفال، لكن أهم الأسباب التي طُرحت، هي خيانة براد بيت لأنجلينا وارتباطه عاطفيًا بفتاة أخرى.