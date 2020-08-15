5 أغانى تخلف عن أدائها كبار المطربين لتحقق شهرة لأصحابها

- أغنية "الربيع" اختلاف وجهات النظر جعلها من نصيب فريد الأطرش.



- وفاة أم كلثوم سبب في غناء وردة لـ "أوقاتي بتحلو"



- شادية تتنازل عن "كده برضه يا قمر" لهاني شاكر



- فضل شاكر يحقق نجاح لأغنية "لو على قلبي" المنحوسة



- الصدفة تجعل لطيفة بديلة للعندليب في "حبك هادي"



رفض كثير من المطربين أداء بعض الأغاني لكبار الشعراء وقابل تلك بالتنازل أو الإهداء لغيرهم أو الرفض، ولم يتوقعوا أنها ستحظى بصدًى واسع وتحقق شهرة كبيرة لآخرين.و فيما يلي يرصد "الدستور" حكايات أغاني ذاع صيتها بعد أن حصل عليها مطربون آخرون.قدم الفنان فريد الأطرش أغنية "الربيع" بعد أن كان من المفترض أن تغنيها كوكب الشرق أم كلثوم ولكن بعد اختلاف وجهات النظر بينها وبين الشاعر مأمون الشناوي حول تعديل بعض الكلمات، غناها ولحنها فريد الأطرش لتحقق نجاح منقطع النظير ويخرج كاتبها بتصريحات قائلًا "لا أعتقد أن (الربيع) بصوت أم كلثوم كانت ستحقق نجاحًا أكبر لأنه قد حدث تفاعل سحري بين صوت فريد وهذا اللحن، وبالطبع أم كلثوم صوت لا يضاهيه ولا يقترب منه صوت آخر، إلا أنك لا تضمن أبدًا أن يحدث هذا التوافق السحري بين موسيقى فريد وصوت أم كلثوم.للمرة الثانية يمنع القدر أم كلثوم من غناء "أوقاتي بتحلو" من كلمات عبد الوهاب وألحان سيد مكاوي، التي توفيت قبل أن تغنيها ليطلب بعدها مكاوي من وردة الجزائرية غنائها لأنها الوحيدة القادرة علي غناء مثل هذه الألحان الصعبة في ذلك الوقت.وصرح الفنان هاني شاكر في أكثر من لقاء تليفزيوني له أن الفنانة شادية صاحبة فضل كبير عليه في المجال الفني، خاصة بعد أن لجأ لها باحثًا عن أغنية يقدّمها لجمهوره في أول حفل كبير له، وكانت في ذلك الوقت أغنية "كده برضه يا قمر" معروضة عليها بالفعل، وطلبت من الملحن خالد الأمير منحها لشاكر.وقال المطرب والشاعر نادر نور في لقاء تليفزيوني له إن عدد كبير من كبار الفنانين في مصر والوطن العربي رفضوا اغنية "لو على قلبي" على مدار أربع سنوات لدرجة أنه فقد الأمل أن يعجب بكلماتها أحد وأطلق عليها "المنحوسة" إلا أن أختارها الفنان فضل شاكر وحققت نجاح كبير وتصبح واحدة من أهم أغنيات فضل شاكر.وصرحت الفنانة التونسية "لطيفة" من خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم" أنها قامت بغناء أغنية "حبك هادي" من كلمات الشاعر عبدالوهاب محمد وألحان الموسيقار كمال الطويل، بعد أن كان من المقرر أن يغنيها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ قبل عشرون عام.