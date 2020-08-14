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الثقافة

الفنان التشكيلى عز الدين نجيب: منحة وزارة الثقافة غيرت حياتى

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:46 م
عز الدين نجيب
عز الدين نجيب
ايهاب مصطفى
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قال الأديب والفنان التشكيلي الكبير عز الدين نجيب، إن بدايته الإبداعية كانت منذ دراسته فى كلية الفنون الجميلة، مشيرا إلى أنه كان يحلم أن يكمل مسيرته كلها فى الفن والرسم، ولكن منحة وزارة الثقافة جاءت وغيرت حياته.

وأضاف "نجيب" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" على قناة "TeN" الفضائية، أن وزارة الثقافة أعطته منحة لدراسة قيادة قصور الثقافة فى أحد الدول الأوروبية من أجل تولى أحد القصور فى بداية تأسيس الثقافة الجماهيرية، مشيرا إلى أنه اختار قصر الأنفوشى لأنه كان فى بدايته.

ولفت عز الدين نجيب، إلى أن الإسكندرية هي عشقه بعد بلده مشتول السوق، وهي التي أعطت له اللمحة الرومانسية، مشيرا إلى أنه تطلعه للعمل في قصر ثقافة جديد جعله ينتقل إلى قصر ثقافة بورسعيد، وكان ذلك نقلة كبيرة له حيث أنشاء هناك مسرح تخرج منه نجوم مثل محمود ياسين وسمير العصفوري.

وأكد "نجيب" أن عمل فى الفن والكتابة الأدبية في وقت واحد، وأنه قام بنشر أول مجموعته القصصية أثناء دراسته، مشيرا إلى أن الحفاظ على القيم الفنية كان سببا فى دخوله عالم النقد، مشددًا على أن النقد في ذاته موهبة فنية وليس دراسة أكاديمية فقط.

واختتم أن الأقرب لقلبه حينما يقوم بتنظيم معرض فني للوحاته في أحد المناطق الشعبية، وهو الأمر الذي قام به أكثر من مرة، وكان يعمل على ذلك المشروع أثناء عمله في وزارة الثقافة.

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