«التخطيط»: 228 مليون جنيه لاستكمال مرافق جامعة أسوان

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الانتهاء من مشروع استكمال مرافق جامعة أسوان بتكلفة إجمالية قدرها 228 مليون جنيه بنهاية شهر أكتوبر المقبل، لافتة إلى أن المشروع بدأ تنفيذه فى يونيو 2014.وقالت الوزارة وفقًا لتقرير صادر عنها، إن المشروع يتضمن تطوير مرافق التغذية والصرف والموقع العام بمدينة أسوان الجديدة، وعملية تسوية الطرق الداخلية بمقر الجامعة بأسوان الجديدة، إضافة إلى عملية إنشاء المفرغ السمكى، وإنشاء جراج وورش للصيانة وتطوير وتشجير مدخل الجامعة.وأشارت الوزارة إلى أن حجم المخصصات التى رصدت للمشروع 70 مليون جنيه خلال العام المالى 2019-2020، بمعدل إنفاق مالى سنوى بلغ 100%.