رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

10 فنانين سعوا للجنون فى أعمالهم الفنية

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:36 ص
يسرا ونيللي و محيي
يسرا ونيللي و محيي إسماعيل
منة سالم
طباعة
«الجنون فنون» جملة تداولها الكثيرون لكنها حقيقة عالم الفن الذي سعى أبطاله لتجسيد الجنون بشتى أشكاله ليظهروا على الشاشة بشخصيات عديدة جمعت بين حالات الصرع والهوس وانفصام الشخصية والشخصيات المزدوجة، ويرصد «الدستور» فنانين برعوا فى تجسيد المرض النفسي وحالات الجنون في أعمالهم.


1- سعاد حسني
و أبدعت السيندريلا سعاد حسني في تجسيد حالة ازدواج الشخصية من خلال شخصية «ناهد» التي جسدتها السندريلا سعاد حسني في فيلم «بئر الحرمان»، حيث ظهرت جوانب انفصام الشخصية لدى بطلة العمل التي تعيش بشخصيتها الطبيعية نهارًا، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب ليلًا لتصبح «ميرفت» الفتاة اللعوب.

2- مي عز الدين
و قدمت مي عز الدين حالة انفصام الشخصية في مسلسل «حالة عشق» الذي نافس في موسم الدراما الرمضاني لعام ٢٠١٥، من خلال شخصيتي «ملك» و«عشق»، فملك التي تتحول ليلًا إلى عشق، وتظهر بجانب شرير انتقامًا لقتل شقيقتها التؤام.

3- يسرا
كما نجحت الفنانة يسرا في تجسيد ازدواج الشخصية في مسلسل «فوق مستوى الشبهات»، الذي نافس في المارثون الرمضاني لعام ٢٠١٦، واستطاعت من خلال دور «رحمة» أن تجسد الخير والشر بمختلف ألوانه لتقدم جانب الخير من خلال خبيرة التنمية البشرية التي تسعي لنشر البهجة والسعادة، وجانب آخر شرير وخفي قام بإيذاء كل من حوله.

٤- شادية
وعلى صعيد آخر، وفي إطار يغلب عليه الطابع الكوميدي جسدت الفنانة شادية شخصيات متعددة اتسمت بالإزدواجية في فيلم «عفريت مراتي»، الذي قدمت به دور «عايدة» التي عانت من الوحدة بسبب انشغال زوجها، واتجهت لمشاهدة الأفلام وتقمص شخصيات البطلات اللاتي تشاهدن في تلك الأعمال.

٥- نضال الشافعي
بينما قدم نضال الشافعي انفصام الشخصية بشكل مختلف من خلال فيلم «يا أنا يا هو» الذي جسد فيه دور صحفي شاب يعاني من إزدواج الشخصية، ويحاول أن يتغلب على الشخصية الشريرة الآخري منه.

٦- نيللي كريم
وانضمت نيللي كريم لقائمة المرضي النفسيين من خلال مسلسل «سقوط حر» الذي عُرض في موسم الدراما الرمضاني لعام ٢٠١٦، وجسدت به دور سيدة مضطربة نفسيًا متهمه بقتل زوجها وتنتقل إلي أحد المصحات النفسية للعلاج.

٧- محيي إسماعيل
وتربع الفنان محيي إسماعيل على عرش تجسيد أدوار الجنون والشخصيات «السيكوباتية» من أشهر أدواره «حمزه» مصاب الصرع الذي قدمه في فيلم «الأخوة الأعداء» عام ١٩٧٤.

٨- غادة عبد الرازق
وقدمت الفنانة غادة عبد الرازق المرض النفسي بطريقة مختلفة في مسلسل «حكاية حياة» الذي جسدت به دور مريضة تحاول إقناع طبيبها بالمصحة النفسية أنها ضحية لمكيدة دبرتها لها عائلتها.

٩- ميس حمدان
وجسدت ميس حمدان دور مريضة نفسيًا في موسم الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «طاقة نور» لتخرج بتصريحات صحفية بعد عرض المسلسل تشير لمدي معاناتها وصعوبة تجسيد الجنون.

١٠- فتحي عبد الوهاب
وتألق الفنان فتحي عبد الوهاب في تقديم شخصية «سمير سبوت» المضطرب نفسيًا الذي يتورط في قتل شخص منافس للفنان الذي يحبه في فيلم «بحبك وأنا كمان» عام ٢٠٠٣.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد رحيلها.. شويكار لم تجد من يتسلم جثمانها بالمستشفى

تشييع جنازة سمير الإسكندرانى من «السيدة نفيسة».. والدفن فى المقطم

انخفاض جديد.. الصحة: 17 وفاة و112 إصابة جديدة بكورونا

توقعات تنسيق كليات الأزهر 2020

الصور

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

image description

ندوة مناقشة «الدرويشة» للدكتورة صفاء النجار

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

الأكثر قراءة

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

نجل فؤاد المهندس يكشف تفاصيل الوصية الأخيرة للراحلة شويكار

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442

وفاة والدة الفنان أحمد سعد «ميشو»

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

7 زيجات في حياة محرم فؤاد.. أبرزهن كاريوكا وملكة جمال الكون

«شاركت في فيلم واحد وبعدها شتمته».. أسباب رفض سناء جميل العمل مع يوسف شاهين

«طلاقها من فؤاد المهندس.. والترمل بعمر 18»: أقسى اللحظات في حياة شويكار

«نفسي أشتغل مع محمد صبحي».. اعترافات شويكار عن حياتها الفنية

نجم الساعة

حضور رغم الغياب.. «شويكار» صغيرة دائمًا مهما طال الزمان

منوعات

كورونا يصيب 10 موظفين بشركة تابعة لـ«ويل سميث» للإنتاج

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 من خلال رابط بوابة الأزهر الشريف

رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضى شهر أغسطس 2020

العلماء يكتشفون سر التعتيم الغامض لعاشر ألمع نجم بالسماء

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
صفاء النجار
أن ترقص كأنك تصرع الحياة
ماجد حبته
العريان.. و«شهداء» دين الإخوان
المزيد

الثقافة

الفنان التشكيلى عز الدين نجيب: منحة وزارة الثقافة غيرت حياتى

حكايات المشاهير مع المقابر.. خيرى شلبى كتب فيها وطه حسين سكن جوارها

بروتوكول تعاون بين المركز القومي للترجمة و«ألسن عين شمس»

كيف تمردت شويكار على الأنثي المدللة؟