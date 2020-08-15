10 فنانين سعوا للجنون فى أعمالهم الفنية

1- سعاد حسني



2- مي عز الدين



3- يسرا



٤- شادية



٥- نضال الشافعي



٦- نيللي كريم



٧- محيي إسماعيل



٨- غادة عبد الرازق



٩- ميس حمدان



١٠- فتحي عبد الوهاب



«الجنون فنون» جملة تداولها الكثيرون لكنها حقيقة عالم الفن الذي سعى أبطاله لتجسيد الجنون بشتى أشكاله ليظهروا على الشاشة بشخصيات عديدة جمعت بين حالات الصرع والهوس وانفصام الشخصية والشخصيات المزدوجة، ويرصد «الدستور» فنانين برعوا فى تجسيد المرض النفسي وحالات الجنون في أعمالهم.و أبدعت السيندريلا سعاد حسني في تجسيد حالة ازدواج الشخصية من خلال شخصية «ناهد» التي جسدتها السندريلا سعاد حسني في فيلم «بئر الحرمان»، حيث ظهرت جوانب انفصام الشخصية لدى بطلة العمل التي تعيش بشخصيتها الطبيعية نهارًا، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب ليلًا لتصبح «ميرفت» الفتاة اللعوب.و قدمت مي عز الدين حالة انفصام الشخصية في مسلسل «حالة عشق» الذي نافس في موسم الدراما الرمضاني لعام ٢٠١٥، من خلال شخصيتي «ملك» و«عشق»، فملك التي تتحول ليلًا إلى عشق، وتظهر بجانب شرير انتقامًا لقتل شقيقتها التؤام.كما نجحت الفنانة يسرا في تجسيد ازدواج الشخصية في مسلسل «فوق مستوى الشبهات»، الذي نافس في المارثون الرمضاني لعام ٢٠١٦، واستطاعت من خلال دور «رحمة» أن تجسد الخير والشر بمختلف ألوانه لتقدم جانب الخير من خلال خبيرة التنمية البشرية التي تسعي لنشر البهجة والسعادة، وجانب آخر شرير وخفي قام بإيذاء كل من حوله.وعلى صعيد آخر، وفي إطار يغلب عليه الطابع الكوميدي جسدت الفنانة شادية شخصيات متعددة اتسمت بالإزدواجية في فيلم «عفريت مراتي»، الذي قدمت به دور «عايدة» التي عانت من الوحدة بسبب انشغال زوجها، واتجهت لمشاهدة الأفلام وتقمص شخصيات البطلات اللاتي تشاهدن في تلك الأعمال.بينما قدم نضال الشافعي انفصام الشخصية بشكل مختلف من خلال فيلم «يا أنا يا هو» الذي جسد فيه دور صحفي شاب يعاني من إزدواج الشخصية، ويحاول أن يتغلب على الشخصية الشريرة الآخري منه.وانضمت نيللي كريم لقائمة المرضي النفسيين من خلال مسلسل «سقوط حر» الذي عُرض في موسم الدراما الرمضاني لعام ٢٠١٦، وجسدت به دور سيدة مضطربة نفسيًا متهمه بقتل زوجها وتنتقل إلي أحد المصحات النفسية للعلاج.وتربع الفنان محيي إسماعيل على عرش تجسيد أدوار الجنون والشخصيات «السيكوباتية» من أشهر أدواره «حمزه» مصاب الصرع الذي قدمه في فيلم «الأخوة الأعداء» عام ١٩٧٤.وقدمت الفنانة غادة عبد الرازق المرض النفسي بطريقة مختلفة في مسلسل «حكاية حياة» الذي جسدت به دور مريضة تحاول إقناع طبيبها بالمصحة النفسية أنها ضحية لمكيدة دبرتها لها عائلتها.وجسدت ميس حمدان دور مريضة نفسيًا في موسم الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «طاقة نور» لتخرج بتصريحات صحفية بعد عرض المسلسل تشير لمدي معاناتها وصعوبة تجسيد الجنون.وتألق الفنان فتحي عبد الوهاب في تقديم شخصية «سمير سبوت» المضطرب نفسيًا الذي يتورط في قتل شخص منافس للفنان الذي يحبه في فيلم «بحبك وأنا كمان» عام ٢٠٠٣.