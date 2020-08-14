حملة موسعة للقضاء على الإشغالات في الأقصر
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:29 م
هدى الأميرطباعة
شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، حملة موسعة لإزالة إشغالات الطرق والقضاء على التعديات.
وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات وتحرير 43 محضر إشغال طريق و15 محضر بائع متحول، و4 محاضر نظافة، و2 محضر لمخالفة قرار غلق، و25 محضر مضبوطات، و66 محضر إزالات إدارية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، على استمرار حملات رفع الإشغالات بالمدينة والمراكز والمدن التابعة للمحافظة لتحقيق الانضباط بكافة الشوارع وضبط المخالفين بشوارع كافة المراكز والمدن.
يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بعمل حملة إزالات ورفع إشغالات الباعة الجائلين للحفاظ على المنظر الجمالى لمدينة الأقصر السياحية، والتأكيد على عدم التهاون مع كل من يخالف القانون لضمان عدم المساس بحق الدولة.
وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات وتحرير 43 محضر إشغال طريق و15 محضر بائع متحول، و4 محاضر نظافة، و2 محضر لمخالفة قرار غلق، و25 محضر مضبوطات، و66 محضر إزالات إدارية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، على استمرار حملات رفع الإشغالات بالمدينة والمراكز والمدن التابعة للمحافظة لتحقيق الانضباط بكافة الشوارع وضبط المخالفين بشوارع كافة المراكز والمدن.
يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بعمل حملة إزالات ورفع إشغالات الباعة الجائلين للحفاظ على المنظر الجمالى لمدينة الأقصر السياحية، والتأكيد على عدم التهاون مع كل من يخالف القانون لضمان عدم المساس بحق الدولة.
حملة موسعة
حملة موسعة للقضاء على الإشغالات في الأقصر
حملة موسعة
حملة موسعة للقضاء على الإشغالات في الأقصر