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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة موسعة للقضاء على الإشغالات في الأقصر

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:29 م
حملة موسعة
حملة موسعة
هدى الأمير
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شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، حملة موسعة لإزالة إشغالات الطرق والقضاء على التعديات.

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات وتحرير 43 محضر إشغال طريق و15 محضر بائع متحول، و4 محاضر نظافة، و2 محضر لمخالفة قرار غلق، و25 محضر مضبوطات، و66 محضر إزالات إدارية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، على استمرار حملات رفع الإشغالات بالمدينة والمراكز والمدن التابعة للمحافظة لتحقيق الانضباط بكافة الشوارع وضبط المخالفين بشوارع كافة المراكز والمدن.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بعمل حملة إزالات ورفع إشغالات الباعة الجائلين للحفاظ على المنظر الجمالى لمدينة الأقصر السياحية، والتأكيد على عدم التهاون مع كل من يخالف القانون لضمان عدم المساس بحق الدولة.
حملة موسعة
حملة موسعة للقضاء على الإشغالات في الأقصر
حملة موسعة
حملة موسعة للقضاء على الإشغالات في الأقصر

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