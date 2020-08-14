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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز: هل يستطيع أبوتريكة تخوين قطر لعلاقتها مع إسرائيل؟

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:30 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أحمد عبد العزيز
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أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن لاعب الأهلي السابق محمد أبوتريكة يجب أن يتعلم الحديث قبل أن يتكلم، لافتا إلى أنه خرج لينقد اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل، فهل يستطيع أبو تريكة تخوين قطر بسبب علاقتها مع إسرائيل؟.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، موجها رسالة لأبو تريكة: "إما أن تتعلم أو تصمت، لأن لولا إسرائيل مكنش هيكون في حاجة اسمها دولة قطر أو تميم".

وقال الباز، إن قطر تجمعها علاقات واضحة مع إسرائيل، وحمد بن خليفة زار إسرائيل سرًا، وهناك فيديو شهير لتلك الزيارة، بالإضافة إلى أن "حمد" عندما سئل عن علاقات قطر وإسرائيل أكد أن علاقة قطر وإسرائيل واضحة وأن الاتصالات مستمرة معها، بدليل ظهور إسرائيليين على شاشة قناة الجزيرة.

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