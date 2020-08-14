استحداث مركز لدعم العاملين بالقطاعات الحكومية في الأقصر

أطلق العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، إشارة البدء لإنشاء وتأسيس مركز التحسين المستمر وهي إدارة تم استحداثها لدعم العاملين بالقطاعات الحكومية وتعزيز مواطن القوة لديهم من خلال تأهليهم وتطوير قدراتهم بما يتناسب مع متطلبات العمل من ناحية وتوفير خدمة محلية متميزة تحقق رضا المواطن من ناحية أخرى، وأيضا إعادة انتشار العاملين بحسب القدرات والكفاءات بما يفتح للشباب والمتميزين آفاق الريادة والإبداع والقيادة، ويميز الصالح من الطالح، لينال كل ذي كفاءة مكانة تناسبه، ولا يضيع حق وفرصة المجتهدين، وصولا للصالح العام وتقديم الخدمة الأكمل للمواطن، وإبرازا للقيمة الأسمى في أوساط العاملين.وأوضح الشريف، أنه تم فتح أبواب جديدة للتواصل مع المجتمع المحلي الخارجي والتواصل مع مؤسساته المختلفة من قطاعات خدمية أخرى ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الكيانات التي تهدف إلى تقديم خدمة مضمونة ومميزة للمواطن أولًا ثم للوطن ومساندة الشباب أيضا من ذوي الأفكار والمقترحات الهامة ووضع جهودهم في الاعتبار لدراستها وبحث إمكانية تنفيذها.وأضاف: قد بدأت الخطوات الأولى لمركز التحسين المستمر بعمل لقاء موسع للسيد العميد أيمن الشريف رئيس المدينة مع السادة مديري الإدارات والأقسام المختلفة بالمدينة لتوصيل الرؤية لهم وشرح الفكرة وأبعادها حتى يضمن الوصول إلى الأهداف المرجوة من خلال تعاون الجميع في هذه المنظومة الجديدة والتي حظيت بترحيبهم وأظهرت مدى امتنانهم ورغبتهم في نجاح التجربة لما ستقوم به من دور هام في تصدير مشهد رائع عن المحليات والعاملين فيها وتحسين الصورة والثقافات السائدة عنها من خلال جهد واقعي يعتمد على التأسيس السليم لكافة العاملين في المدينة.وطالب "الشريف" مديري الإدارات أن لا يقف الأمر عند هذا اللقاء وإنما لابد من أن يقوم كل مدير إدارة بعقد اجتماع مصغر كلًا مع أعضاء إدارته لتوصيل الصورة إليهم وشرح الرؤية العامة لمركز التحسين ليضمن سلامة الجهود التي ستبذل في الفترة القادمة وأن تكون هناك استجابة فعلية نتيجة اقتناع تام بهذه الرؤية التي تسعى أن يكون مجلس مدينة الأقصر أفضل مجلس مدينة يقدم خدمات لمواطنيه تسعى إلى رضاهم وتحقيق راحتهم ورفاهيتهم.وأشار إلى وجود برنامج زمني محدد ومنظم قام بوضعه فريق عمل المركز بمتابعة اللقاءات التي يعقدها السادة المديرين مع أعضاء إدارتهم بحضور عضو من فريق المركز لمساعدة المديرين في إيضاح الرؤية الصحيحة التي يسعى المركز الى تحقيقها من خلال تضافر الجهود حتى انتهت اللقاءات وأصبحت كتيبة مدينة الأقصر على أتم الاستعداد لأعمال التطوير والتأهيل وتحسين أداء المنظومة بالكامل رغبة في الارتقاء بالعمل المحلي وتقديم صورة يشهد لها الجميع بالرقي والتحضير والسرعة في الاستجابة لمشكلات الشارع الأقصري.جدير بالذكر أن مركز التحسين المستمر الذي قام العميد أيمن الشريف رئيس المدينة بتأسيسه هي تجربة مستحدثة في العمل المحلي وتعتبر مدينة الأقصر هي الأولى في تطبيق هذه التجربة التي قامت علي دراسة استغرقت عدة شهور حتى يتم العمل فيه على أسس سليمة تحقق غايته.ومن ناحية أخرى تمكن العقول الرائدة والموظفين المتميزين أصحاب القدرات والمواهب أن ينالوا فرصًا تليق بطموحاتهم وتدعم قدراتهم بما يحقق الصالح العام ليس للمدينة فقط ولكن لبلدنا الحبيب بأكملها.وفي ذات السياق فإن مركز التحسين المستمر يعمل وفقاَ لخطة مدروسة ومنظمة مرتبطة ببرنامج زمني لإنجاز المهام والأهداف ويدار من خلال فريق عمل مدرب ومؤهل على أقوى برامج الجودة الشاملة والتميز المؤسسي والإدارة والإبداع والابتكار يسعى إلى تحقيق عمل مؤسسي البقاء فيه للمتميز على أن تقام أعمال المركز في انطلاقته على موظفي الديوان فقط دون الأحياء كعينة مبدئية للتجربة حتى يتم السيطرة على جوانبها وفي حال ثبوت نجاحها وفعاليتها سيتم التوسع والانتشار وضم أحياء المدينة للمركز.