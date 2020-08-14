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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

محمد الباز: وفاة عصام العريان آية من آيات الله

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:10 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أحمد عبد العزيز
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قال رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» الدكتور محمد الباز، إن القيادي الإخواني عصام العريان في فيديو شهير له مع عمرو موسى تحدث عن أن الرئيس الأسبق حسني مبارك سيخرج من السجن على القبر، لكن خرج في جنازة مهيبة والعريان هو من خرج على القبر.

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، أن وفاة عصام العريان وخروجه من السجن على القبر آية من آيات الله، لأن لا أحد يملك في نفسه شيئا، ولا أحد يعلم الغيب إلا الله.

وأكد أنه لا يشمت في وفاة عصام العريان، لأن الشماتة ليست من شيم الرجال، رغم أن الإخوان ارتكبوا بحق الوطن جرائم لا تغفر، متابعا: «ربنا يرحمه ويتولاه».

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