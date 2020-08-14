إصلاح كسر خط مياه الشرب بمنطقة خور عواضة بأسوان

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، اليوم الجمعة، من إصلاح كسر خط مياه الشرب بمنطقة خور عواضة بمدينة أسوان، وجاء ذلك تنفيذِا لتعليمات العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وبمتابعة علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة، وبالتنسيق والمتابعة الميدانية بين حي شرق المدينة برئاسة شريف فكري.وترجع التفاصيل إلى ورود بلاغ إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، من الأهالي بخروج مياه من الأرض، وتم إبلاغ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بحدوث مشكلة، وبعد البدء في أعمال الحفر بالأرض تبين أن الرابط بين الماسورتين السبب، وتم قطع المياه وربطها جيًدًا، وتم حل المشكلة على الفور.