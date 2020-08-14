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السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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بايرن يكتسح برشلونة بالثمانية ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:49 م
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تأهل نادي بايرن ميونخ الألماني لدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد اكتساحه نادي برشلونة الإسباني بثمانية أهداف مقابل هدفين في دور ربع النهائي
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