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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السفير الصيني بالقاهرة: مصر ستتغلب على كورونا بشكل كامل قريبًا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:13 م
السفير الصيني لدى
السفير الصيني لدى القاهرة لياو ليتشانغ،
الشيماء زيدان
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قال السفير الصيني لدى القاهرة لياو ليتشانغ، إنه منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد تتكاتف وتتضامن الصين ومصر لمواجهته ومساندة بعضهما البعض، على الشكل الذي يعكس الصداقة الأخوية بين الشعبين اللذان يشتركان دائمًا في السراء والضراء.

وأضاف "ليتشانغ"، خلال رسالة مصورة أرسلها لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة: "أرى أن التعاون بين البلدين المصري والصيني لمواجهة جائحة كورونا، يساهم بشكل كبير في تعزيز متانة وقوة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربطهما، وسيفتح آفاقا أكبر للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات."

وأكمل: "سعيد للغاية بأن مصر تشهد تراجعًا كبيرًا في أعداد حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ما يدل على كفاءة وفاعلية جهود القيادةً والحكومة والشعب لمكافحة كورونا، وإنني على ثقة كاملة بأنه سيتم التغلب على الفيروس بشكل كامل في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "تجري حاليًا مناقشة وتشاور بين شركة مصرية وصينية حول التعاون لتصنيع لقاح لفيروس كورونا، فتحرص السفارة الصينية على دفع ودعم هذا التعاون الذي يخدم صحة وسلامة أبناء شعوبنا الصيني والمصري، ونتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن".

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