الاحتلال الإسرائيلى يقصف غزة للمرة الرابعة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القصف جاء بدعوى الرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وتعد هذه الليلة الرابعة على التوالي التي يقصف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة.واندلع نحو 20 حريقا منذ صباح اليوم، وحتى الآن، داخل مستوطنات الغلاف المحاصر.والتهمت نيران البالونات الحارقة أكثر من 7 آلاف دونم من أراضي مستوطنات غلاف القطاع المحاصر.وأجرى أفيف كوخافي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، جولة ميدانية، اليوم، في موقع أحد الحرائق على حدود غزة.