عبدالمنعم سعيد للفلسطينيين: «اتفاقية إبراهيم» فرصة للسلام أرجو ألا تضيعوها

علق الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، على اتفاقية إبراهيم بين الإمارات وإسرائيل وأمريكا، قائلا: "منذ فترة طويلة لا نسمع إلا أخبارا عن فيروس كورونا وتداعياته وكثيرا من الأخبار السيئة عن دول استغلت الربيع العربي لخلخلة الأمن، أو الفجر التركي في منطقة شرق المتوسط، وهذا أول خبر نسمعه عن محاولة لحل مشكلة من مشكلات المنطقة".وأضاف في لقاء عبر سكايب، مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار: "منذ 7 عقود ونحن في مفاوضات مستمرة، أما الآن أمام الفلسطينيين فرصة أخرى أرجو ألا يضيعوها، مثلما ضاعت فرص كثيرة منذ عام 1947، وألا يتحول الأمر إلى اقتتال داخلي فيما بينهم".وأكد سعيد أنه ضاعت على المنطقة أوقات كثيرة خسرت فيها التنمية، موضحا أن هذه المبادرة في جوهرها هي محاولة من الإمارات لتطبيق معاهدة السلام العربية مع إسرائيل.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف الساعة.