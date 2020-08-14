الصحة العالمية: روسيا بدأت المرحلة الثالثة من تجارب لقاح كورونا

قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إن روسيا بدأت المرحلة الثالثة من تجارب لقاح فيروس كورونا، كما أن هناك ما يقرب من 7 لقاحات بالعالم دخلت المرحلة الثالثة للتجارب.وأضافت «الحجة» خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» مساء اليوم: «نتواصل مع كل الخبراء عالميًا بشأن تطوير لقاحات كورونا، ونهدف للاطمئنان على عدم وجود أعراض جانبية للقاحات كورونا».وأكملت: «هناك معايير كثيرة نعتمدها بشأن لقاحات كورونا وتخضع لتفاصيل دقيقة.. دراسات المرحلة الثالثة للقاحات تطلب آلافا من المتطوعين».وأكدت مديرة البرامج بمنظمة الصحة العالمية: «لايوجد أي لقاح بالعالم له فاعلية كبيرة ضد كورونا بنسبة 100%».