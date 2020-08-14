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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

الصحة العالمية: روسيا بدأت المرحلة الثالثة من تجارب لقاح كورونا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:23 م
تجارب لقاح كورونا
تجارب لقاح كورونا
الشيماء زيدان
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قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إن روسيا بدأت المرحلة الثالثة من تجارب لقاح فيروس كورونا، كما أن هناك ما يقرب من 7 لقاحات بالعالم دخلت المرحلة الثالثة للتجارب.

وأضافت «الحجة» خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» مساء اليوم: «نتواصل مع كل الخبراء عالميًا بشأن تطوير لقاحات كورونا، ونهدف للاطمئنان على عدم وجود أعراض جانبية للقاحات كورونا».

وأكملت: «هناك معايير كثيرة نعتمدها بشأن لقاحات كورونا وتخضع لتفاصيل دقيقة.. دراسات المرحلة الثالثة للقاحات تطلب آلافا من المتطوعين».

وأكدت مديرة البرامج بمنظمة الصحة العالمية: «لايوجد أي لقاح بالعالم له فاعلية كبيرة ضد كورونا بنسبة 100%».

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