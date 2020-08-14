الصحة العالمية: روسيا بدأت المرحلة الثالثة من تجارب لقاح كورونا
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:23 م
الشيماء زيدانطباعة
قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إن روسيا بدأت المرحلة الثالثة من تجارب لقاح فيروس كورونا، كما أن هناك ما يقرب من 7 لقاحات بالعالم دخلت المرحلة الثالثة للتجارب.
وأضافت «الحجة» خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» مساء اليوم: «نتواصل مع كل الخبراء عالميًا بشأن تطوير لقاحات كورونا، ونهدف للاطمئنان على عدم وجود أعراض جانبية للقاحات كورونا».
وأكملت: «هناك معايير كثيرة نعتمدها بشأن لقاحات كورونا وتخضع لتفاصيل دقيقة.. دراسات المرحلة الثالثة للقاحات تطلب آلافا من المتطوعين».
وأكدت مديرة البرامج بمنظمة الصحة العالمية: «لايوجد أي لقاح بالعالم له فاعلية كبيرة ضد كورونا بنسبة 100%».
وأضافت «الحجة» خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» مساء اليوم: «نتواصل مع كل الخبراء عالميًا بشأن تطوير لقاحات كورونا، ونهدف للاطمئنان على عدم وجود أعراض جانبية للقاحات كورونا».
وأكملت: «هناك معايير كثيرة نعتمدها بشأن لقاحات كورونا وتخضع لتفاصيل دقيقة.. دراسات المرحلة الثالثة للقاحات تطلب آلافا من المتطوعين».
وأكدت مديرة البرامج بمنظمة الصحة العالمية: «لايوجد أي لقاح بالعالم له فاعلية كبيرة ضد كورونا بنسبة 100%».