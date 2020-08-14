وصول طائرتي المساعدات المصرية إلى الأشقاء في السودان (فيديو)

وصلت طائرتا نقل عسكريتين على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال، مقدمة من مصر لجمهورية السودان الشقيقة، فى إطار تضامن مصر مع الأشقاء الأفارقة وبتوجيهـات مـن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة، القائد الأعلى للقوات المسلحة.تأتى تلك المساعدات تأكيداً لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة، وترسيخاً لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التى تجمع مصر بدول القارة السمراء.ومن جانبه قدم الجانب السودانى الشكر والتقدير للقيادة المصرية، التى دائما ما تقف إلى جوار دول العالم فيما تمر به من كوارث وأزمات.