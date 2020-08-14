خبير صناعة دواجن: الحصر الفعلي للمزارع في مصر يقلل تكلفة الأعلاف

قال المهندس السيد عبد الرؤوف عامر، خبير صناعة الدواجن، إن الحصر الفعلي لمزارع الدواجن بشكل علمى يساعد على توفير الأعلاف ومكونات الصناعة وخاصة الأدوية البيطرية، وكذلك حساب نسبة الزيادة سنويا، وتحديد تكلفتها واحتياجاتها من الأعلاف، لافتا إلى أن الإشراف البيطرى المناسب لكل مزرعة يقلل من خسائر المزارع، إلى جانب تطوير المجازر ووقف الاستيراد من الخارج.وأضاف عبد الرؤوف عامر، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أنه تخصص فى إنتاج أمهات الدواجن منذ 40 عاما للمساعدة فى توفير الأمهات لقطاع تسمين الدواجن وزيادة أعداد المربين، لافتا إلى أنه نجح فى الاستثمار بقطاعات الأمهات والتسمين منذ 40 عاما، وإنشاء أول مزرعة متخصصة فى إنتاج أمهات الدواجن بطاقة 60 ألفا أم وتنتج 300 مليون كتكوت و700 ألف دجاجة سنويا.وأوضح أن استيراد الدواجن المجمدة أضر بصناعة الدواجن المحلية، إلى جانب عدم تثبيت أسعار مدخلات الدواجن الذى ساهم فى تذبذب الأسعار بشكل مستمر، لافتا إلى أن استقرار أسعار الدواجن يمكن أن يحدث لمدة 4 أشهر في حالة ثبات أسعار المدخلات وخاصة الأعلاف والأدوية البيطرية.