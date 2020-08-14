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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تكثف مراقبة الحدود مع دول الجوار للتصدي للهجرة غير الشرعية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:23 م
كارل نيهمر
كارل نيهمر
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أعلن كارل نيهمر وزير داخلية النمسا، أن الشرطة تشدد الرقابة على الحدود مع دول الجوار بالتعاون مع السلطات الصحية للتصدي للهجرة غير الشرعية وأيضا مراقبة وضع عدوى كورونا.

وقال نيهمر- في تصريحات اليوم الجمعة - إنه تم إجراء 750 ألف عملية تفتيش على الحدود خلال الشهر الحالي.

وقال وزير الداخلية إنه بإمكان الشرطة تكثيف الضوابط في أي وقت مع عمل زيادة موازية في استخدام الموظفين من قبل السلطة الصحية، مشيرا إلى أنه يتم التركيز بشكل خاص على حركة السفر مع دول غرب البلقان.

ولفت الوزير إلى أنه من المهم السيطرة على حركة الأشخاص بين دول الجوار، خاصة التي يوجد بها عدد كبير من الإصابات بالوباء مشيرا الى أهمية تجنب بؤر العدوى حاليا.

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